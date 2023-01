Torna la Befana dell'Alcli fra la casa di accoglienza e il de Lellis

RIETI - Il nuovo anno per l'Alcli riparte con una consolidata tradizione. Dopo aver chiuso l’anno con la Tombolata presso la Casa di Accoglienza, il nuovo anno si apre con i preparativi per il tradizionale doppio appuntamento con la Befana: il 5 Gennaio presso la Casa di Accoglienza e il 6 Gennaio come da 30 anni nella Pediatria dell’Ospedale San Camillo de Lellis, dopo lo stop pandemico.

«Le nostre iniziative che aprono ufficialmente il nuovo anno, sono nel segno dell'attenzione per l'altro e soprattutto per i bambini perché l'Alcli nasce proprio per la lotta al cancro infantile ed è importante donare sorrisi anche nella malattia», ha sottolineato la Presidente dell'Alcli, Santina Proietti.

Quest'anno il 5 gennaio presso la Casa di Accoglienza lungo la Terminillese, a partire dalle ore 15 arriverà lo staff di Tata Mary per un pomeriggio di magia. Dopo il trucca bimbi, il trampoliere e le bolle di sapone, seguirà un mini show di magia e clownerie . Al termine dello spettacolo, puntuale come sempre arriverà la Befana dell’Alcli che porterà calze a tutti i bambini.

La mattina del 6 gennaio la Befana dell'Alcli, come ormai da 30 anni, tornerà, dopo lo stop pandemico, a volare in Ospedale per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati in Pediatria in accordo con la Asl di Rieti.



«Ci è dispiaciuto molto non essere tra i malati in questi due anni di pandemia, non poter dare carezze, sorrisi e coccole, non poter trasmettere emozioni tra i reparti ospedalieri dove le persone sentono di più la solitudine e la sofferenza. Siamo felici di portare un po' di spensieratezza, di gioco e sorriso ed iniziare l’anno come sempre al fianco dei malati, bambini ed adulti».

Programma

Befana in Casa Alcli

5 Gennaio

ore 15.00 Trucca bimbi, bolle di sapone, trampoliere

ore 15.30 Mini show di magia, clownerie

ore 16. 00 Arrivo della Befana ( calze per tutti i bambini)