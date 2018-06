di Lorenzo Quirini

RIETI - Il Be’er Sheva accoglie l’estate, riaprendo per il terzo anno i battenti del Garden Be’er. Da domani e per tutto il periodo estivo, il cortile dell’Ex Ospizio Manni sarà aperto alla clientela del locale di via dei Pozzi, con una serie di iniziative. Mostre, Concerti, eventi culturali e gastronomici saranno protagonisti per tutta la bella stagione, invitando i reatini a riscoprire uno degli spazi più suggestivi di Rieti, grazie anche al patrocinio dell’ufficio Turismo del Comune di Rieti.

Da domani sarà possibile degustare le proposte, che strizzano l’occhio anche alle aziende locali. Non mancheranno, tra le 10 differenti linee di birra alla spina che verranno alternate, anche quelle artigianali provenienti dal Reatino, oltre ai panini dei “Sausages boys” dell’Antica Macelleria di Gabriele Giuli.

L’estate proposta dal locale punta a ripetere il successo ottenuto con la stagione indoor, terminata il mese scorso, dopo aver ospitato artisti da tutta Italia. Sarà possibile seguire tutte le iniziative del Garden Be’er sulle pagine social di Facebook e Instagram.

Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



