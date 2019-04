© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un'altra realtà della scena musicale underground fa tappa al Be'er Sheva. Un nome che è tutto un programma: spazio agli "Spacca Il Silenzio", duo campano ma bolognese d'adozione, formato dai fratelli Luigi e Feliciano Grella e sospeso tra musica folk e musica d'autore. Ciò che li caratterizza, oltre allo spessore di alcuni testi significativi e profondi, è il sound marcatamente acustico, ma non per questo necessariamente soffice, con cui il duo ha calcato diversi palchi.In circa 10 anni di attività, spesi in concerti per tutta l'Italia e anche in Europa, i fratelli Grella hanno spaccato il silenzio anche nei modi meno usuali, con sonorità inconfondibili, aspetto fondamentale per gli show, che sembrano esibizioni degne dei migliori artisti di strada e che hanno colpito anche Red Ronnie e Lucio Dalla. Con quest'ultimo,il legame è stato forte e fruttuoso, lo si può capire dal brano "Da Questo Muro", risalente al 2009, che si avvale della collaborazione dello stesso Dalla al clarinetto.Questo e molto altro nel live di domani, in cui gli "Spacca Il Silenzio", perennemente on the road in cerca di palchi su cui condividere il loro sound, saranno i mattatori del Friday Night Live, al Be'er Sheva in Via Dei Pozzi, dalle 22.30.