ALTRE GARE, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npic si prepara per affrontare la trasferta mattutina di Domenica 10 Ferrario. I ragazzi di Roberto Scagnoli saranno ospitati dal centro Sportivo Don Orione di Roma, nel quale affronteranno l’omonimo team alle 11:00«Don Orione ha un collettivo che gioca insieme da molto tempo, si conoscono bene e giocano una pallacanestro semplice ma efficace, come dimostra la posizione in classifica e i 10 punti finora totalizzati» dice il capitano degli amarantocelesti, Fabio Spadoni.Vedremo se il team romano riuscirà nell’impresa in cui tutti gli altri team hanno finora fallito: arginare la corazzata amarantoceleste che, spinta dagli innumerevoli successi gioca con sicurezza e sembra impossibile da fermare.Asd Crazy Ghost Battipaglia - Boys L’ultima LunaMenarini Volpi Rosse - Santa Lucia Roma BAsd Fly Sport Molise - Polisportiva Disabili FolignoNpic Rieti 20Menarini Volpi Rosse 16Boy’s L’ultima Luna 12Asd Disabili Don Orione 10Polisportiva Disabili Foligno 8Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Asd Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2