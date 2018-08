RIETI - Dopo la presentazione della squadra che ha visto più di 600 persone al PalaSojourner, la Zeus Energy Group si prepara al lancio della campagna abbonamenti della prossima settimana.



La nuova campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 sarà ricca di promozioni per chi sceglie di abbonarsi e dare fiducia al club e ai suoi sponsor. In attesa del lancio ufficiale, i tifosi continuano a seguire la squadra, come testimonia l’afflusso durante i primi allenamenti svolti in questi giorni.



In attesa di conoscere le scontistiche per gli abbonati, i tifosi si preparano anche per il primo allenamento con il roster al completo. È infatti atterrato questa mattina il secondo Americano del team, Jarvis Williams. Con l’arrivo dello statunitense, coach Rossi può prepararsi al fitto calendario precampionato che vedrà la Zeus Energy Group sfidare già Sabato 1° settembre alle 19 il Citysightseeing Palestrina al PalaIaia di Palestrina.



Intanto procedono anche gli altri progetti della Società, come ribadito durante la presentazione. In primis, l’inizio dei lavori del nuovo impianto di Contigliano, che porterà alla realizzazione di strutture destinate al settore giovanile della Npc, investimento particolarmente importante per il presidente Giuseppe Cattani.



Le novità non saranno solo per lo sviluppo del settore giovanile ma anche per le iniziative della Npc Cares che aveva chiuso la scorsa stagione con la doppia inaugurazione di due campi di pallacanestro, uno presso il parco di via Pier Luigi Mariani ed il secondo nel quartiere di Regina Pacis.All'inizio della stagione saranno presentati nel dettaglio tutti i progetti targati NPC e nell'attesa, non rimare che prepararsi all'imminente apertura della campagna abbonamenti.

