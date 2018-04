di Luigi Ricci

CAGLIARI - Per la Zeus Npc inizia una partita da vincere a Cagliari malgrado l'assenza di Olasewere e di un suo sostituto. Match da vincere col carattere partendo da una solida prestazione difensiva per non far esaltare Keene, Rullo e Stephens. Npv che parte con un quintetto inedito per necessità.



NPC: Hearst, Gigli, Tommasini, La Torre e Casini.



ULTIMO QUARTO

Si ritorna in campo per gli ultimi dieci minuti. Apre Cagliari la quarta frazione con una tripla: 66-59.





TERZO QUARTO

Si riparte con un divario di 13 punti che Rieti dovrà recuperare alla Pasta Cellino Cagliari. L'impresa, vista la Zeus Npc dei primo due quarti sembra improbabile.

Gigli a canestro per il 50 a 39. ma una tripla di cagliari ricaccia indietro Rieti. Tripla di Casini per il 55 a 42. Altri due punti pr Rieti: 55 a 44. Hearst sbaglia ma gancio di Gigli per il 55 a 46, ma seconda tripla consecutiva di Allegretti per il 58 a 46. Terzo fallo per il bomber del Cagliari, Tommasini poi subisce fallo e due tiri liberi dalla lunetta. Uno su due per il 58 a 47.

Terzo fallo per Hearst. Rieti riparte in attacco ma Hearst è ancora una volta impreciso, così come Casini. Allegretti ancora a canestro frusta i sogni di risalita di Rieti: 60 a 47. Gigli dalla lunetta ma sbaglia entrambi i tiri. 10 a 10 il parziale del terzo quarto. Rieti prova a forzare le giocate ma non sembra proprio in serata.

Tommasini ne mette a segno due per il 62 a 49. Rieti gioca molto individualmente, con poca circolazione ma fa fatica ad andare a canestro. Hearst trova altri due punti e si porta sul 62 a 55. Rovazzi alla lunetta per Caglioari, sbaglia il primo e mette a segno il secondo per il 63 a 55. Altri due punti per Rieti che torna in partita. Gigli ne mette poi due dalla lunetta per il 63 a 59.

Buon momento per Rieti. Gigli molto bene in difesa ma Hearst non è lucido in attacco. Casini sbaglia da tre. Finisce il terzo quarto con Rieti che riduce a meno 4 lo svantaggio da Cagliari.



SECONDO QUARTO

Brutto avvio secondo quarto. Hearst, Gigli in panchina. Break 7-2. 27-26 al 12'

Cagliari avanti per 35 a 33 e coach Rossi rinforza la difesa.

Ma la difesa di Rieti è troppo leggera e Cagliari allunga a più 7: 42-35

Rieti in completa balia di Cagliari che allunga a più 12: 47-35. Rieti in totale confusione con una difesa praticamente inesistente.

La Torre subisce fallo e ha due liberi dalla lunetta per il 50 a 37. Hearst sbaglia il tiro da due e si va al riposo lungo sul 50 a 37 per Cagliari. Un secondo quarto tutto da dimenticare.

Sembra che nessuno ci creda in casa reatina. Parziale di 30 a 13 nel secondo quarto.



PRIMO QUARTO

Ritmo alto, difese blande. 10-11 Rieti al 5'

Il cambio di La Torre con Carenza da più equilibrio in difesa. 13-19. In evidenza Casini e Gigli

10' Zeus riesce a tenere sotto ritmo Cagliari il quarto termina 19-24





Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA