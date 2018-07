RIETI - La Zeus Energy Group Rieti comunica di aver rinnovato per le prossime due stagioni l'atleta Alberto Conti. Nativo di Bologna, classe 1998, Alberto è arrivato a Rieti nella stagione 2017/2018 proveniente dal Derthona Basket di Tortona. In maglia amarantoceleste Conti ha chiuso la passata stagione giocando 8.6 minuti a partita e chiudendo a quasi 3 punti di media ed il 46% da 3. La stagione precedente invece in maglia Derthona, Conti ha collezionato quasi 6 minuti a partita e 1.4 punti a partita.



Il ds Gianluca Martini: «Riaccogliamo con grande piacere Alberto nella nostra famiglia. E' un ragazzo dalla grandissima attitudine lavorativa e sempre disponibile a migliorarsi ed a mettersi al servizio della squadra e dei propri compagni. Siamo molto contenti dunque di riaverlo con noi e contribuire al suo percorso di crescita».



Per Alberto Conti il ritorno a Rieti era molto importante: «Sono rimasto in contatto con lo staff anche dopo il termine della stagione perché per me è sempre stata una priorità poter continuare il lavoro iniziato l’anno scorso e migliorare grazie al coach Rossi, con il quale mi sono trovato molto bene. Ovviamente a livello personale voglio continuare il mio cammino di crescita e diventare un giocatore importante, sperando di contribuire in una stagione vincente della squadra».

