Rieti, la WillieCup getta la spugna per l'edizione 2020: «Clima d'incertezza, meglio rinviare al prossimo anno»

RIETI - «Dopo una lunga ed attenta riflessione il direttivo della Bcm Sport Team asd, organizzatrice della WillieCup, ha deciso che per l’anno 2020 il torneo di basket over 45 dedicato a William Leonard Sojourner non si svolgerà», comunicano gli oeganizzatori in una nota.

«Tale decisione si rende necessaria di fronte all’attuale situazione di incertezza a causa dell’emergenza sanitaria in atto che ci impedisce di prendere qualsiasi tipo di impegno, sia esso organizzativo che economico».

«Siamo consapevoli che la nostra decisione sarà capita da chi ci aveva già dato la Sua adesione per giocare e da chi si stava organizzando per partecipare, ma l’attuale situazione non lasciava la nostra coscienza libera da preoccupazioni. Non ci è sembrato corretto andare a chiedere sponsorizzazioni in un momento in cui la nostra economia non naviga certamente nell’oro. La passione e la volontà di giocare è tanta, ma non giustificherebbe lo svolgimento del torneo e tutto quello che comporterebbe».

«Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato in questi anni, a cominciare dagli atleti, per passare agli amministratori locali e non per ultimo agli sponsor ed ai media».

«La manifestazione vedrà comunque la consegna del premio WillieCup alla Carriera, del Premio Aldo Alvisini per il miglior Dirigente 2019/2020 e del Premio Sandro Cordoni per il miglior allenatore 2019/2020. Le premiazioni, all’insegna della ormai consolidata collaborazione, avverranno domenica 13 settembre 2020 all’interno del Rieti Sport Festival presso l’Auditorium Varrone».

«Vi aspettiamo l’anno prossimo a Rieti per la V^ edizione della WillieCup!».

