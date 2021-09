A Casa Real scatta la Willie Sojourner Cup “Special Edition”, torneo per gli over 45

Venerdì 3 Settembre 2021, 16:48

RIETI - Malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia il torneo per over 45 Willie Sojourner Cup si terrà comunque. Non a caso è stata definita una “Special Edition”. Parteciperanno tre squadre, due di Roma e una di Rieti. Si gioca oggi e domani a Casa Real, l’impianto del Gudini al Molino della Salce. Le gare iniziano questa sera alle 19, mentre domani la prima è fissata alle 18. La formula prevede ogni sera la disputa di 3 incontri da 4 tempi da 10 minuti, senza mai fermare il cronometro. Premiazione al termine delle gare di domani.

Come spiegano gli organizzatori, Bruno Marignetti, Massimo Martellucci e Carlo Nerici: «Quest'anno abbiamo deciso di fare un'edizione speciale. Abbiamo deciso proprio all'ultimo, su insistenza di alcuni amici di Roma e di Rieti che ringraziamo per l'affetto e la stima che ci hanno dimostrato. Sarà un’edizione all'insegna dell'austerity: niente sponsor, per non mettere nessuno in difficoltà visto il momento economico che stiamo vivendo, niente media partner, niente pubblicità. Solo degli amici con tanta voglia di divertirsi nonostante il covid è gli anni che passano. Essendo una edizione speciale sotto covid, abbiamo deciso che l'evento si terrà a porte chiuse. Ma stiamo predisponendo una diretta Facebook sulla nostra pagina per chi vorrà comunque seguirci da casa».

I componenti della squadra di Rieti sono: Giuliano Buccioli, Angelo Buccini, Stefano Buccini, Gianluca Teti, Alessandro Fazi, Lionello Matteucci, Dino Valzano, Ugo Cocuccioni, Livio Festuccia, Vincenzo Pellegrino, Bruno Marignetti, Massimo Martellucci. Allenatore Sergio Vio.