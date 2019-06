LA PRIMA GIORNATA

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al 18 01 Lounge Caffè di Rieti, si è svolta l'estrazione delle partite relative ai quarti di finale del Memorial Willie Sojourner in programma dal 14 al 16 giugno. Il torneo avrà la formula ad eliminazione diretta partendo dai quarti di finale. Le vincenti si giocheranno i posti dal 1° al 4°, le perdenti quelli dal 5° all'8°.- Pala Willie, viale Fassini ore 21Charlatans Napoli vs Amici di Peppe Rieti– Palestra Liceo Classico di Rieti, via San Liberatore ore 19NBJesi/Italia45 vs Olimpia O. 40 Rieti– Pala Willie, viale Fassini ore 21Fossombrone Team vs Giovani Dentro Roma– Palestra Liceo Classico di Rieti, via San Liberatore ore 21Master Pegaso Italia Roma vs Idno RietiAd arbitrare gli incontri saranno gli arbitri Uisp della sezione di Roma, «per i quali va un ringraziamento a Stangerlin e Giannelli per la loro collaborazione e disponibilità».