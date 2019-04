RIETI - Il comitato organizzatore della Willie Cup comunica che, su richiesta di alcune squadre di posticipare la data di chiusura delle iscrizioni e visto che il regolamento del torneo lo prevede, ha deciso di lasciare aperte le iscrizioni fino al 10 maggio 2019.



«Nel ricordare che al torneo possono iscriversi massimo otto squadre - si legge nella nota degli organizzatori - comunichiamo che ad oggi si sono iscritte ufficialmente quattro squadre: Giovani Dentro Roma, Master Pegaso Italia Roma, Olimpia over 40 Rieti e Amici di Peppe Rieti. Sono invece sei le squadre che ci hanno chiesto di posticipare l’iscrizione perpoter verificare la presenza dei propri giocatori per le date del torneo. Al tal fine, per non creare malintesi, si ricorda che, come previsto dalregolamento, verranno iscritte le squadre che per prime avranno versato l’iscrizione». Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA