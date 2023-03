Il Real Sebastiani tenta il colpo sul parquet della Vigor Matelica per riprendere la corsa

RIETI - Vuole tornare alla vittoria il Real Sebastiani Rieti nella XXIV giornata del campionato di Serie B. La capolista del girone C deve assolutamente rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Orzinuovi e Fabriano e avrà l’opportunità di farlo domani sera sul campo dell’Halley Informatica Matelica (ore 18).

Gli avversari

I marchigiani sono al terz’ultimo posto nel girone con 10 punti. Matelica è reduce da 3 ko consecutivi in campionato, inclusa la sonora sconfitta nell’ultimo turno contro Faenza (92-65). La squadra di coach Trullo prova comunque a far valere sempre il fattore casa: in casa dei marchigiani hanno faticato diverse squadre come Fabriano e Faenza all’andata (entrambe perse da Matelica ma di soli tre punti). Tra i più pericolosi dei maceratesi ci sono senza dubbio il play classe 2000 Gallo, giocatore da 13.1 punti di media in stagione e l’unico in doppia cifra di media dei suoi. Completano il quintetto Seck (9.3 punti con 7.6 rimbalzi), Riccio (9.2), Provvidenza e Vissani. Sarà il terzo scontro tra le due squadre quest’anno dopo il match d’andata (vinto 88-71 da Rieti) e la sfida al primo turno di Supercoppa di inizio anno (vinto 74-69 dal Rsr).

Le dichiarazioni pre-gara

A introdurre la gara è il lungo amaranto celeste Ferdinando Matrone: “L’ultima è stata una settimana positiva, stiamo facendo degli ottimi allenamenti in vista della gara con Matelica. La squadra sta bene ed il gruppo è unito, abbiamo tutti intenzione di riprendere il nostro percorso che fino a due settimane ci aveva visto vincere quasi sempre. Periodi poco positivi, come le ultime due settimane, si superano semplicemente continuando a lavorare tutti insieme. Sono molto fiducioso, abbiamo le capacità e la forza per riprendere il nostro percorso così come era cominciato. Matelica è un avversario temibile, come un po’ tutte le squadre di questo campionato che non ha riservato sorprese. Giocheranno con la testa sgombra e la voglia di metterci in difficoltà ma noi non dovremo farci condizionare dal loro modo di giocare”.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Halley Informatica Matelica: Provvidenza 0, Mentonelli 3, Seck 7, Vissani 8, Gallo 9, Caroli 10, Polselli 14, Riccio 20, Adeola 24, Paglia 25, Enihe 33. All. Trullo

Le altre gare in programma (XXIV giornata)

Oggi

Sinermatic Ozzano – Ristopro Fabriano

Domani

La Patrie San Miniato – Use Computer Gross Empoli

Bakery Basket Piacenza – Tigers Romagna

General Contractor Jesi – Andrea Costa Imola

Pallacanestro Fiorenzuola – Pall. Goldengas Senigallia

Virtus Imola – Luciana Mosconi Ancona

Riposa: Blacks Faenza

Classifica

Real Sebastiani Rieti 40

Blacks Faenza 36

Ristopro Fabriano 32

Bakery Basket Piacenza 26

Sinermatic Ozzano 24

General Contractor Jesi 24

Luciana Mosconi Ancona 24

Pallacanestro Fiorenzuola 22

Pall. Goldengas Senigallia 22

Virtus Imola 20

Andrea Costa Imola 18

La Patrie San Miniato 12

Halley Informatica Matelica 10

Use Computer Gross Empoli 8

Tigers Romagna 4

Ozzano, Jesi, Fiorenzuola, Senigallia, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, Empoli e Tigers con una gara in meno