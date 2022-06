L’Under 13 Elite Real Sebastiani Rieti-Willie Basket si aggiudica il titolo regionale

RIETI - Impresa dei ragazzi dell’Under 13 Elite del Real Sebastiani Rieti-Willie Basket che al termine di una final four impeccabile portano a casa un titolo regionale che mancava in città da decenni.

L’impresa sportiva è stata il coronamento di una lunga stagione che ha visto come ciliegina sulla torta la finale giocata domenica 12 giugno contro l’Olimpia Roma, compagine coriacea che ha tentato in tutti i modi di portare la partita dalla propria parte.

I reatini si sono presentati ai nastri di partenza orfani di capitan Cicchetti, fuori da quindici giorni a causa di un infortunio ma presente in panchina ad incitare i propri compagni. I coach Vio e Marinelli hanno messo in campo tutta la loro esperienza e la loro grinta riuscendo a guidare perfettamente i ragazzi.

La partita è stata giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con Roma che riesce, grazie ad un’ottima fase difensiva, a rimanere in vantaggio per quasi l’intera durata della gara.

I reatini hanno faticato ad adeguarsi alla difesa a zona dell’Olimpia, ma nel finale di gara sono riusciti ad accorciare lo svantaggio. Hanno risposto colpo su colpo senza mollare mai e, nei secondi finali, hanno raggiunto il punteggio di parità e costretto l’Olimpia all’over time.

Nei cinque minuti supplementari i ragazzi dell’Under 13 del Real Sebastiani-Willie Basket sono riusciti a trovare le energie necessarie per condurre la finale sulla sponda amarantoceleste.

La partita finisce 53 a 49. Il prestigioso titolo di Campioni regionali Under 13 Elite torna a Rieti.

Al suono della sirena è scattata la festa. Incontenibile la gioia dei ragazzi, dei dirigenti della società e dei tanti genitori giunti a Roma per seguire la squadra. Squadra che chiude la stagione con zero sconfitte e venti vittorie consecutive.

«E’ il coronamento di un sogno - afferma Gianluca Tilli - un sogno iniziato oltre un decennio fa, quando insieme a Franco Cerafogli abbiamo deciso di rifondare il minibasket a Rieti. Abbiamo avuto tantissime soddisfazioni e anche qualche delusione, abbiamo lavorato duramente e questa vittoria ci ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi anni».

Un titolo prestigioso che dà un contributo importante al prestigio del movimento cestistico reatino e che dimostra come i sacrifici ed il lavoro sul campo non possano far altro che regalare soddisfazioni.

Adesso qualche giorno per godersi questo splendido successo e poi via con la programmazione della stagione 2022/223.

Real Sebastiani-Willie Basket: Cicchetti ne, Munalli 14, Papale 24, Palenga, Festuccia 4, Paris, Angelucci 9, Mitrotti 2, Petrollini, Fausti, Attanasio, Santarelli.