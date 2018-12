I NUMERI

RIETI - Mancano ormai meno di 10 giorni alla partenza della 14° edizione del Torneo Internazionale di Minibasket della Befana “Memorial Sandro Cordoni” che allieterà come ormai da 13 anni gli appassionati e non della palla a spicchi, a riposo forzato dalla pausa natalizia dei campionati.Dal 2 al 5 gennaio 2019 incroceranno le armi a Rieti, Contigliano, Cittaducale Santa Rufina e Cantalice squadre di mini cestisti provenienti da tutta Italia e per il secondo anno consecutivo saranno presenti 3 squadre dello Union Dobling Basketball Seit 1951 provenienti dall’Austria.Tutte le migliori compagini del Lazio (Stella Azzurra Roma, Bracciano ,Olimpia Roma, Latina Basket, Anzio) oltre alle presenze eccellenti di squadre emiliane (Junior Forlì) ,abruzzesi (Chieti), toscane (Virtus Siena, Rignano Sull’Arno), marchigiane (Aurora Jesi e Recanati) e lombarde (Bresso Basket Femminile) riempiranno con i loro colori il capoluogo sabino e i limitrofi comuni ospitanti.Per questa edizione gli organizzatori con profondo sacrificio, ma immensa soddisfazione sono riusciti ad organizzare a Rieti il consueto raduno di mini arbitri, oltre all’evento di solidarietà e raccolta fondi per il Progetto Alessandra.Insomma un'altra dimostrazione di efficienza per il Comitato Organizzatore che anno dopo anno ha ampliato il proprio raggio di azione crescendo nelle partecipazioni, nelle categorie e nelle “sorprese” alla cittadinanza.3 squadre straniere8 campi di gioco7 categorie57 squadre partecipantioltre 200 incontri disputati2000 persone coinvolteAquilotti (2009)Aquilotti (2008)Esordienti (2007)Under 13 (2006)Under 14 (2005)Under 15 (2004)Under 14 Femminile.Categoria Aquilotti(2009) Categoria Aquilotti(2008) Categoria Esordienti(2007)Union Vienna Bees Pesaro WIllie CelesteWIllie 2010 Atomika Spoleto Union TerniAtomika Spoleto WIllie Bianca Spes MentanaEsquilino BAsket Stella Azzurra Roma Apb Palocco BkWillie 2009 WIllie Celeste Union ViennaDbs Roma Olimpia Roma Latina BasketSabina City Poggio WIllie Amaranto Scuola Minibasket L’AquilaTeam Up Roma Uisp Roma Fucecchio BasketSabina Bk City Anzio BasketCategoria Under 13 Categoria Under 14 Categoria Under 15San Paolo Roma NPC Willie Celeste NPC Willie AmarantoWIllie Pro Club Roma San Paolo RomaFonte Roma Aics Forli Recanati BkIndians Roma Indians Roma Bk ChietiBk Chieti NPC WIllie Amaranto NPC Willie CelesteVirtus Siena Bk Chieti Rignano sull’ArnoPonte di Nona N.B Aquilano Sabina City P.MirtetoOlimpia Roma Olimpia RomaBracciano BkVirtus SienaFonte RomaApb PaloccoCategoria Under 14 FemminileWIllieNb AquilanoUisp RomaBresso Milano