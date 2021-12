La curva dei contagi aumenta, rinviata l'edizione 2022 del Torneo della Befana: «Inevitabile»

RIETI - Il consiglio direttivo dell’Asd Torneo della Befana, riunitosi nei giorni scorsi, ha deliberato di rinviare a data da destinarsi la sedicesima edizione del Torneo della Befana che si sarebbe dovuta svolgere dal 2 al 5 gennaio prossimi.

La nota

«La decisione si è resa assolutamente necessaria alla luce del continuo peggioramento della situazione epidemiologica nazionale e dell’aumento esponenziale della curva dei contagi. Nonostante questa sia per noi una decisione molto sofferta, ci sembra assolutamente necessario, in questo momento, mettere al primo posto la tutela della salute degli atleti, dei dirigenti accompagnatori e delle loro famiglie».

«Annunciamo il rinvio del Torneo della Befana con grande rammarico - afferma Gianluca Tilli presidente dell’Asd Torneo della Befana - La macchina organizzativa è partita già da diversi mesi, in tanti abbiamo lavorato duramente, in continuo contatto con le società partecipanti, con gli operatori del territorio coinvolti, con tutti i volontari che come sempre non hanno fatto venir meno il loro prezioso ed indispensabile contributo. Ora, a malincuore, ci rendiamo conto che è inevitabile un rinvio».

«Monitoreremo con attenzione la situazione generale per individuare, speriamo quanto prima, delle date utili allo svolgimento del torneo. Questi momenti così difficili e frenetici ci stanno condizionando davvero molto, ma siamo certi che anche la sedicesima edizione del torneo della Befana, seppur travagliata e sofferta, ci regalerà grandi emozioni e grandi soddisfazioni».