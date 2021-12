Il Torneo della Befana sarà riservato solo alla categoria Under 14 per «maggiore sicurezza»

RIETI - L’Asd Torneo della Befana comunica che il consiglio direttivo che sta curando l’organizzazione dell’edizione 2022 del Torneo della Befana, dopo una lunga ed attenta riflessione, ha deciso di riservare l’edizione 2022 del torneo stesso alla sola categoria Under 14.

«La decisione, sofferta e presa a malincuore, è maturata alla luce dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e prendendo atto del costante aumento del numero dei contagi».

«Le squadre che parteciperanno alla categoria Under 14 sono composte per lo più da cestisti vaccinati e muniti di green pass. Questo dato di fatto, a nostro avviso, consentirà lo svolgimento delle gare con un livello maggiore di sicurezza, a tutela della salute dei ragazzi e dei dirigenti accompagnatori che dal 2 al 5 gennaio raggiungeranno la nostra città per prendere parte al torneo».

Queste le squadre che prenderanno parte al torneo: Bees Pesaro, Happy Basket Palermo, Pallacanestro Jirafa Caivano, Nuovo Basket Aquilano, Kioko Caserta, Aurora Desio, Olimpia Roma, Virtus Roma, Virtus Pallacanestro Mazara, Willie Basket Rieti.

«Siamo certi - afferma Gianluca Tilli presidente dell’Asd Torneo della Befana - che seppur ridimensionato nel numero delle squadre e degli atleti partecipanti, l’edizione 2022 del Torneo della Befana avrà la stessa portata e la stessa rilevanza sportiva che hanno caratterizzato tutte le edizioni precedenti del torneo».

«Tutti noi ci auguriamo che la situazione di emergenza che sta condizionando significativamente tutte le attività, comprese quelle sportive, termini al più presto, e al più presto si possa tornare a vivere lo sport in libertà senza i vincoli ed i limiti a cui siamo costretti ormai da tempo. Buone Feste e Buon Basket a tutti!».