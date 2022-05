Rsr, ai playoff ingresso gratuito per gli abbonati che hanno saltato le prime quattro gare di regular season

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica che, come promesso, tutti coloro che sono in possesso dell’abbonamento stagionale 2021/22 e che in avvio di stagione non hanno potuto usufruirne a causa del regime di “porte chiuse” deciso dalle regole vigenti in quel preciso momento, potranno recuperare le quattro gare saltate assistendo gratuitamente ai prossimi impegni stagionali, coincidenti con la fase playoff, fino a esaurimento del ‘bonus’ accumulato.



Resta inteso che, qualora la post-season dovesse concludersi anzitempo, ipotesi che va comunque presa in considerazione vista la formula, le gare che rimarranno ancora da scontare potranno essere recuperate coi primi impegni della stagione 2022/23