Derby Kienergia Npc-Real Sebastiani, ecco le modalità di accesso al PalaSojourner per i tifosi

RIETI - In occasione del derby tra la Kienergia Rieti ed il Real Sebastiani Rieti, partita sponsorizzata da Humangest, Agenzia per il lavoro, la società Npc Rieti Pallacanestro specifica le modalità di accesso all’impianto per il match che vedrà la palla a due alle 18.00.

I possessori del tagliando di colore giallo, ovvero quello riservato alla tifoseria ospite, dovranno accedere all’impianto solo ed esclusivamente dall’ingresso pedonale, sito accanto al cancello ospiti sul lato piscina, in via Padronetti.

Gli abbonati Npc Rieti della Tribuna A, i possessori dei tagliandi Tribuna A e gli accrediti Tribuna A accederanno dall’ingresso pedonale accanto al botteghino, su Piazzale Italo Di Fazi.

Gli abbonati Npc Rieti della Tribuna B, i possessori dei tagliandi Tribuna B, i giornalisti e gli accrediti Tribuna B accederanno dal cancello Tribuna B sito in via Padronetti, direzione campo da calcio I. Vecchiarelli.

Per coloro che volessero acquistare il tagliando al botteghino ricordiamo che sono ancora disponibili biglietti che verranno messi in vendita a partire dalle ore 16.00 presso il botteghino del PalaSojourner, su Piazzale Italo Di Fazi.

«Raccomandiamo a tutti i tifosi di presentarsi con congruo anticipo al fine di evitare assembramenti e code all’ingresso dell’impianto».