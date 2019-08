© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cambia la geografia del tifo reatino con il panorama che si amplia. Nasce un nuovo gruppo di supporter del basket amarantoceleste con un nome da brividi: Curva Terminillo. Dalla prima di campionato in casa della Npc Rieti ci sarà anche questo striscione nello spazio storicamente riservato alla tifoseria reatina. Si tratta di un gruppo nato dalla fusione dei gruppi Veterani e Manipolo.La notizia è arrivata con una nota pubblicata sui social, nella pagina “C.U.T. 18 Curva Ultra Terminillo” nella quale si legge: «Per alcuni sono solo gradoni di cemento, solo un pezzo di palazzo. Per alcuni è solo un settore, per alcuni è un posto come un altro.​ Per noi no! Ci siamo cresciuti, è un pezzo della nostra vita, della nostra storia sia di identità che di vanto: "La Curva Terminillo" del Palasojourner. La pezza Curva Terminillo non è mai apparsa al palazzo in tutta la storia della curva, ma era dominio pubblico che la curva fosse la Curva Terminillo. Ogni gruppo storico della curva, dai primi anni '80 ad oggi, che ha riempito la curva, gli ha dato vita e voce.​ Oggi il gruppo veterani ed il gruppo manipolo hanno deciso di unirsi insieme e di dare vita ad un unico gruppo, ritirando le precedenti pezze. La prima pezza, mai fatta, con il nome di "Curva Terminillo", dalla prossima stagione sarà esposta in curva. Il gruppo "Curva Terminillo" è il raggiungimento di una idea collettiva, di un progetto unitario, in cui la gioventù reatina ed i meno giovani, possano continuare a ritrovarsi in termini di appartenenza, storia e identità».