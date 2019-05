LE ALTRE SQUADRE

RIETI - Grande impresa del Liceo Scientifico Carlo Jucci che alle Finali regionali dei Campionati Studenteschi di Basket 3vs3 ha meritatamente vinto il Titolo staccando il Pass per le Finali Nazionali in programma a Treviso dal 2 al 6 giugno.Gli allievi del professor Alberto Cavalli hanno dominato il loro girone e poi battuto con una grande rimonta la squadradel Liceo Democrito di Roma nella Finalissima per il primo posto, contribuendo al buon momento che sta attraversando il Basket reatino.Filippo Santarelli, Valerio Nacchia, Gabriele Mammoli e Andrea Chiavolini hanno arricchito il palmares del Liceo Jucci che, dopo le finali nello sci, nell'atletica e negli scacchi, conquista l'ambita Finale Nazionale anche nel Basket.Sul podio anche le altre due squadre presenti, l'Istituto Comprensivo Sacchetti Sassetti terzo classificato tra i Cadetti e la Scuola media Ricci terza tra le Cadette, alla prima esperienza in una Finale Regionale femminile di Basket.Sacchetti Sassetti - Giacomo Aguzzi,Federico Conti, Filippo Mostarda,Alessandro Rivoltella - Allenatore : prof. Claudio Lelli .A.M. Ricci : Marta Di Carlo, Michela Fagiani, Asia Iacuitto,ChiaraPasquetti - Allenatrice : professoressa Cinzia Ballarin.