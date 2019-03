CLASSIFICA CADETTE

CLASSIFICA CADETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Intensa mattinata dedicata al Basket 3vs3 presso la palestra della scuola media Ricci, dove si sono svolti i Campionati Provinciali Studenteschi per gli Istituti di 1° grado.Per la prima volta è stato disputato anche il torneo femminil , con un girone all'italiana molto coinvolgente che ha visto prevalere infine la squadra padrone di casa della Ricci sulle agguerritissime avversarie degli Istituti comprensivi di Antrodoco ed Amatrice, sul podio nell'ordine. Alla Dirigente Scolastica Paola Testa l'onore di premiare le prime vincitrici del torneo provinciale femminile di Basket 3vs3, dopo 10 partite combattute e divertenti, con grande soddisfazione delle Docenti Cinzia Ballarin e Stefania Ventre.Ben nove le squadre partecipanti nella categoria Cadetti , divisi in due gironi dai quali sono emerse le 4 semifinaliste. Finale tiratissima con vittoria per un solo punto dell'Istituto Sacchetti Sassetti, guidato dal prof. Claudio Lelli , sulla Sisti del prof. Antonio Ulizio, due squadre molto equilibrate e ben preparate che hanno lottato fino all'ultimo punto per il titolo provinciale , confermando il risultato dello scorso anno. Terza piazza per la Ricci.L'Ufficio scolastico provinciale ringrazia in particolare agli arbitri della manifestazione, Pietro Carosella e il prof. Stefano Martellucci, che con pazienza e professionalità hanno diretto ben 30 incontri ad un ritmo serratissimo!1 - Ricci : Marta Di Carlo, Chiara Pasquetti, Michela Fagiani, Alessia Cardinali - Prof.sse Ballarin e Ventre.2 - Antrodoco : Giulia Nicoletti, Ginevra berardi, Micol D' Eramo, Camilla Rossi - Prof. Claudio Aruffo .3 - Amatrice : Alessia Bakaj, Ludovica Aloisi, Giulia Di Marco, Sara Rubei, Clara Salvetta, Erika Santi - Prof. Andrea Innocenzi .1 - Sacchetti Sassetti : Giacomo Aguzzi, Federico Conti, Filippo Mostarda, Alessandro Rivoltella - Prof. Claudio Lelli .2 - Sisti : Filippo Banti, Jacopo Cattani, Alessandro Feliciangeli, Giacomo Orsini, Filippo Santoprete - Prof. Antonio Ulizio.3 - Ricci : Edoardo Carlini, Davide Federici, Francesco Vincenzi, Simone Roversi - Prof.sse Ballarin e Ventre.