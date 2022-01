RIETI - Il Real Sebastiani comunica che, all’esito di un nuovo tampone molecolare effettuato, l’atleta Nicolas Stanic risulta ancora in stato di positività al Sars-Cov-2.

Il giocatore, al momento, resta in quarantena domiciliare in attesa della negativizzazione necessaria per potersi aggregare nuovamente al gruppo team.

Quindi per la sfida contro Ancona saranno quattro gli assenti causa positività: oltre Stanic, Chiumenti, Piazza e Piccin.