Minibasket e settore giovanile agonistico, accordo fra Real Sebastiani e Willie basket

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:08

RIETI - Le società Real Sebastiani Rieti e Willie Basket Rieti comunicano di aver sancito un accordo di collaborazione relativo a tutte le attività sportive del minibasket e del settore giovanile agonistico. Dopo una rapida e costruttiva interlocuzione tra i vertici della due società, la scorsa settimana il socio di riferimento della Real Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli, ha formalizzato una proposta di collaborazione che, molto rapidamente, è sfociata in un proficuo accordo tra le due compagini.

Nella stagione in corso tre squadre del settore giovanile della Willie Basket, iscritte ai campionati regionali, vestiranno i colori della Real Sebastiani. Si tratta della Under 13 Élite, della Under 14 Élite e della Under 15 Silver. Inoltre, le due società stanno ultimando le linee guida che consentiranno una collaborazione ancora più fattiva che coinvolgerà tutte le categorie sia del minibasket che giovanili.

Infine, l’accordo prevede la possibilità per la Willie Basket di condividere uno spazio prestigioso, moderno ed organizzato come #CasaReal, l’impianto situato presso il Centro Sportivo Gudini diventato ormai il luogo simbolo delle attività della Real Sebastiani Rieti.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici delle due società.

«Siamo molto felici di poter condividere un progetto così prestigioso – ha affermato Franco Cerafogli dirigente e allenatore della Willie Basket – vogliamo ringraziare la proprietà nella persona di Roberto Pietropaoli per averci offerto questa opportunità di collaborazione e per aver messo sul tavolo una proposta concreta sulla base della quale abbiamo facilmente e rapidamente trovato un accordo. Per noi e per i nostri ragazzi, inoltre, è davvero una grande opportunità poter usufruire di un impianto sportivo all’avanguardia come #CasaReal».

«Lavoreremo con la passione e l’entusiasmo che ormai da molti anni sono il nostro marchio di fabbrica – così Gianluca Tilli responsabile tecnico del Minibasket della Willie – nella consapevolezza di essere parte attiva di una compagine importante, organizzata ed ambiziosa come la Real Sebastiani Rieti. Per i nostri giovani è senza dubbio una grande opportunità e noi lavoreremo quotidianamente con la speranza che alcuni di loro, crescendo, possano un giorno trovare spazio in prima squadra. Personalmente sono molto felice di ritrovare Alessandro Giuliani al quale mi lega un’amicizia di vecchia data che risale ai tempi della NSB società nella quale Alessandro ricopriva il ruolo di vice allenatore, nonché di responsabile del settore giovanile ed io quello di responsabile del minibasket».

«Questo accordo mi rende felice e mi dà soddisfazione – sostiene Roberto Pietropaoli – perché siamo certi di avere al nostro fianco la struttura giovanile più all’avanguardia di questa città, quella che più di ogni altra può garantire nello stesso momento qualità, professionalità, affidabilità e soprattutto futuro. La speranza è che da questo connubio possa nascere una sinergia che sappia restituire, negli anni avvenire, atleti della nostra terra alla rosa della prima squadra: sarebbe un traguardo dal valore inestimabile. Ringrazio Franco Cerafogli, Gianluca Tilli e tutti coloro che lavorano da anni all’interno della Willie Basket, certo di aver fatta la scelta migliore».

«Sono contento dì poter iniziare questa collaborazione con gli amici della Willie – conclude Alessandro Giuliani, GM della RSR -Li avevo lasciati appena nati nel 2009 e ora vedo una società strutturata che ha nel cuore e nella testa la crescita del settore giovanile. Vogliamo cominciare con loro a creare una nostra “cantera “ dì reatini che possano diventare giocatori allenatori dirigenti della Sebastiani».