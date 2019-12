Bcc Treviglio (16) - 2B Control Trapani (12) 65% - 35%

(domenica 22 ore 17.00, arbitri Caforio, Tallon e Miniati, andata 74 - 61)

Bertram Tortona (14) - Ebk Roma (8) 55% - 45%

(domenica 22 ore 17.00, Dionisi, Maffei e Pellicani, and. 76 - 71)

Edilnol Biella (20) - Reale Mutua Torino (18) 50% - 50%

(domenica 22 ore 18.00, Pierantozzi, Saraceni e Patti, and. 71 - 79)

Novipiù Casale (16) - M Rinnovabili Agrigento (18) 45% - 55%

(domenica 22 ore 18.00, Foti, Maschio e Morassutti, and. 70 - 79)

Gevi Napoli (10) - Zeus Npc Rieti (14) 45% - 55%

(domenica 22 ore 18.00, Bartolomeo, Longobucco e Mottola, and. 62 - 79)

Givova Scafati (12) - Bergamo Basket (4) 70% - 30%

(domenica 22 ore 18.00, Valzani, D'Amato e Ferretti, and. 63 - 65)

Orlandina Basket (6) - Benacquista Latina (14) 35% - 65%

(domenica 22 ore 18.00, Bartoli, Pazzaglia e Almerigogna, and. 63 - 79)

RIETI - Partirà questo weekend, prima del Natale, il girone di ritorno in serie A2, con tanti incroci da tener d'occhio specialmente per le zone alte. Il derby tra Biella e Torino è il meglio della giornata, interessante anche l'incrocio tra Casale e Agrigento, mentre per la griglia playoff sfide chiavi per Rieti e Latina.Sulle ali dell'entusiasmo Treviglio, reduce da una striscia di 3 vittorie consecutive ospita Trapani, ko nell'ultimo turno contro Torino. Per i lombardi si tratta della terza sfida casalinga negli ultimi 4 incontri.L'Ebk reduce dal quarto successo stagionale e rinnovata profondamente dal mercato, con gli innesti di Amici e Veideman, fa visita alla Bertram Tortona, nell'ultimo turno sconfitta ad Agrigento. Per Tortona sarà l'occasione di mantenere alto il buon rendimento casalingo, dove ha perso soltanto contro la Reale Torino.Occhi puntati sul big match tra Biella e Torino, finora due grandi protagoniste di questo campionato. Gli ospiti al completo stanno dimostrando di essere la compagine più attrezzata del girone, ma Biella vuole rimanere in alto e vendicare la sconfitta dell'andata.Dopo le due pesanti sconfitte contro Torino e Rieti, la Novipiù deve rialzare la testa contro la temibile Agrigento, nell'altro big match di giornata. I siciliani, oltre ad essere una delle formazioni più convincenti di questo girone, viaggiono spediti al secondo posto e già all'andata riuscirono a superare Casale.Napoli per uscire dalla crisi, Rieti invece per dare continuità al bel successo ottenuto su Casale. Sfida piena d'incognite quella del PalaBarbuto, con i padroni di casa reduci da quattro sconfitte consecutive e con un Roderick sotto la lente d'ingrandimento per il calo nelle ultime uscite, ma in grado di accendersi in qualsiasi momento.Morale alto per la Givova, dopo le vittorie su Biella e Latina, i padroni di casa non potranno fallire contro il fanalino di coda Bergamo, sempre più ultimo. Gli ospiti all'andata ebbero la meglio, poi un'altra vittoria alla terza giornata e dal quel momento dieci sconfitte consecutive.Dopo la beffa della sfida contro Scafati, con la tripla di Frazier allo scadere, Latina fa visita all'Orlandina per tornare alla vittoria. Tre le sconfitte consecutive del team di Gramenzi, scivolato così all'ottavo posto e in cerca del riscatto in casa dell'Orlandina, sempre penultima a quota 6.