Kienergia senza Amici e con Pepper e Tommasini non al top tenta il colpo a San Severo. Rossi: «Partita dura»

RIETI - Dopo il rinvio della sfida casalinga contro Ferrara, torna in campo la Kienergia Rieti: per Stefanelli e compagni c’è la trasferta di San Severo (ore 20.45). Al PalaSport “Falcone e Borsellino” la compagine di Rossi va a caccia del terzo successo esterno consecutivo, di fronte i padroni di casa dell’ex Nsb Lino Lardo: nel weekend ha centrato la qualificazione all’Europeo con le azzurre, mentre alla guida dei pugliesi è invischiato nella lotta salvezza ed è in piena crisi di risultati.

Per i reatini, oggi, c'è da affrontare una squadra con l'acqua alla gola: la formazione di Lardo non vince infatti dal 17 gennaio, 70-55 sulla Stella Azzurra, solo tre vittorie ottenute e tutte tra le mura amiche. Alla Npc serve continuità e contro l'Allianz per Rossi e i suoi c'è un altro esame da non fallire: sulla carta c'è un roster più debole, pronto però a vendere cara la pelle ai reatini e contro le "piccole" la Kienergia finora non è mai stata convincente. Per questo serve l'approccio e la consapevolezza vista a Napoli e Pistoia per collezionare un altro blitz in un momento non facile.

Infatti la sfortuna non ha abbandonato la compagine di Rossi neanche questa volta: non sarà del match Alessandro Amici, finito in quarantena preventiva. L'ala pesarese sabato notte ha alloggiato al Quattro Stagioni ed è entrato in contatto con i colleghi positivi al Coronavirus del Kleb Ferrara: Amici è stato messo in quarantena ed i tamponi effettuati hanno dato esito negativo, ma il giocatore dovrà restare in isolamento per almeno 10 giorni a partire da domenica scorsa. Il guaio di Amici si aggiunge alle condizione di Claudio Tommasini, ancora non al meglio e di Dalton Pepper: da giorni accusa problemi ad un'anca, ma entrambi saranno della partita.



Le aspettative

Alessandro Rossi presenta così la sfida di stasera: «Faremo leva sull’entusiasmo, perché è inutile negare che i problemi ci sono. Dispiace davvero, perché venivamo da un grande momento di squadra e quello che è accaduto ci ha dato una mazzata. Ci giochiamo tantissimo – aggiunge il coach – sia noi, sia loro. Inutile nascondere che per San Severo si tratta di una partita fondamentale per la classifica: hanno fatto fatica per gran parte del campionato, avendo dovuto rinunciare per lunghi periodi ad un americano. Si giocano davvero tutto e anche per noi è una partita importante: con una vittoria saremmo a un passo dall’uscita da quel periodo difficile e da quelle situazioni critiche di cui abbiamo parlato. Mi aspetto una partita dura».



Così in campo

Allianz Pazienza San Severo: 0 Bottioni, 1 Mortellaro, 5 Antelli, 6 Angelucci, 10 Contento, 12 Pavicevic, 14 Di Donato, 21 Jones, 24 Ikangi, 32 Ogide. All. Lardo.

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin. All. Rossi.

Arbitri: Boscolo (Ve), Calella (Bo), Puccini (Ge)

Le altre gare

Napoli - Pistoia 79-64

Ebk Roma - Latina 85-73

Ravenna - Chieti

Stella Azzurra Roma - Cento Rinviata

Ferrara - Scafati Rinviata

Riposa: Forlì

Classifica

Forlì 26 (14 giocate) e Napoli 26 (16);

Scafati 20 (13);

Ferrara e Ebk Roma 18 (15);

Pistoia 14 (15);

Cento 12 (13) e Rieti 12 (14);

Chieti 10 (14);

Ravenna 8 (12) e Latina 8 (15);

San Severo 6 (12);

Stella Azzurra Roma 4 (14).

