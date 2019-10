RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vetta per tre, Torino, Latina e Casale vincono i rispettivi impegni e si piazzano al primo posto, al termine della IV giornata. Rieti getta via una grande occasione sul campo dell'Orlandina, mentre debutto da sogno per Sacripanti a Napoli, che manda ko Scafati.Nel big match tra Tortona e Torino, la Betram deve inchinarsi di fronte agli uomini di Cavina, che si aggiudicano il terzo atto di un confonto che forse durerà a lungo: 69-80 il finale, protagonisti Pinkins e Marks, con 24 e 17 punti. Per Tortona fatale il 6/24 da tre, che pesa come un macigno sul risultato finale, nonostante i 27 punti di Gaines.Nell'altro derby piemontese di giornata, quello tra Casale e Biella, vittoria della compagine di Ferrari, sorretta da un grande Sims: ex della gara, chiude con una doppia doppia, 16 punti e 14 rimbalzi, 74-65 il finale.Latina (Musso 20 pt) è tornata alla vittoria, battendo 66-64 una mai doma Bergamo, guidata ancora una volta da Lautier-Ogunleye, che con i suoi 19 punti rischia di compiere il colpaccio al PalaBianchini, dopo che i pontini erano stati avanti di 21 lunghezze. Latina sarà a Rieti mercoledì sera.Quarto ko consecutivo per l'Ebk di Nunzi, a Cisterna di Latina, Trapani rialza la testa e lascia la formazione capitolina all'ultimo posto, 65-84 il finale. Per gli ospiti torna a brillare Corbett, con 26 punti, mentre per l'Eurobasket positiva la prova di Miles.Il derby campano tra Scafati e Napoli, che vedeva il debutto dei "subentrati" Perdichizzi da una parte, e Sacripanti dall'altra, se lo aggiudicano i partenopei, che ottengono così la prima vittoria stagionale. Napoli sbanca Scafati 82-84, grazie anche alla prima vera prova convicente dei nuovi acquisti, a partire dagli americani Roderick e Sherrod, bene anche Sandri e Chessa.Ebk Roma-Trapani 65-84Latina-Bergamo 66-64Scafati-Napoli 82-84Orlandina-Rieti 75-73Tortona-Torino 69-80Casale-Biella 74-65Treviglio-Agrigento rinviataTorino 6Latina 6Casale 6Agrigento * 4Treviglio* 4Orlandina 4Rieti 4Biella 4Tortona 4Trapani 4Bergamo 4Napoli 2Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno