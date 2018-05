di Luigi Ricci

RIETI - Come nel film Highlander ne è rimasta solo una, Casale Monferrato, a rappresentare un derelitto girone ovest nei playoff dominati dalle squadre dell’est, alle quali ieri sera si è aggiunta Ferrara, riemersa dal 2-0 iniziale per rimontare ed eliminare 2-3 Scafati che, dopo essere stata raggiunta in parità in gara 4, era addirittura andata in ritiro per ritrovare la concentrazione necessaria a vincere in casa gara 5 e che, invece, si è trasformata in una pressione pesante come un macigno che ha permesso agli emiliani di condurre dal primo all’ultimo minuto vincendo 79-90 in Campania.



Considerando che, pur stando a ovest, Casale Monferrato è una formazione del più ricco nord Italia, in pratica la linea inferiore dei quarti di finale dei playoff è una diagonale spezzata che, nel punto più basso, parte da Montegranaro, sale a Bologna, si impenna verticalmente verso Ferrara per poi terminare proprio in Piemonte. Le altre quattro squadre (Verona, Treviso, Trieste e Udine) sono tutte all’estremo nord-est.



Geografia a parte, i piazzamenti in regular season paiono favorire Trieste su Montegranaro e Treviso su Ferrara - le cui vincenti daranno vita alla prima semifinale - Bologna su Verona e, infine, Casale Monferrato su Udine, per designare le altre due semifinaliste. Però nessuno di questi quattro turni pare scontato, tutt’altro: le favorite avranno da sudare e non mancheranno le sorprese.



Quanto a Casale Monferrato, opposta a Udine degli ex reatini Lino Lardo e Chris Mortellaro (nella foto), i piemontesi devono aggrapparsi al loro primo posto a ovest per sfruttare il fattore campo e tenere alto l’onore dell’ovest per agguantare almeno la semifinale.



I playout invece inizieranno domenica, al meglio delle tre gare, e vedranno Napoli esordire a Roseto in una partita in cui gli abruzzesi, sulla carta dotati un roster più profondo, hanno tutto da perdere poiché i campani su una singola partita sono capaci di tutto.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA