Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “L’importanza della forza applicata alla Pallacanestro e non solo”. Si intitola così il seminario in programma sabato prossimo presso il Pattinodromo di Rieti, in via Oreste Di Fazio. Il seminario formativo che si svolgerà dalle 11.30 alle 16.30, sarà tenuto dal preparatore atletico della Serie A2 di basket e tennis, nonché professore di educazione fisica, Simone Passacantando e dal preparatore atletico della Npc Rieti, Roberto Carapacchi. Dopo l’arrivo dei partecipanti si inizierà con la parte teorica fino alle 13.30, e dopo una breve pausa pranzo si passerà alla fase pratica sul campo. Alla fine del corso chi vorrà potrà ritirare pennetta e slide sui vari aspetti e gli argomenti trattati. Verrà rilasciato da parte dell’Asi di Rieti un attestato nominativo del Coni di partecipazione , la tessera socio Asi con validità annua e per gli studenti iscritti all’Università di Scienze motorie de L’Aquila il corso varrà un credito formativo. Sono inoltre previsti sconti per tutti gli studenti iscritti alla facoltà di Scienze motorie e a tutti i tesserati Asi. Per info su costi e programma si possono contattare i seguenti numeri di telefono: 389/1895828 oppure 389/8491498.