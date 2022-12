Una vittoria e una sconfitta per l'under 14 della Sabina City Basket

RIETI - Dopo due gare di campionato la squadra dell’U14 Silver dell’Asd Sabina City Basket, nata in seguito al rinnovato accordo con la Npc Sporthub e allenata da coach Massimiliano Salustri, si trova con uno score di una vittoria e una sconfitta. Ottima la prestazione offerta nella trasferta contro Fiano Romano, con la gara vinta dai sabini 38-66 (parziali: 9-18; 12-15; 6-13; 9-20) con ben sei giocatori in doppia cifra. Sconfitta interna, invece, contro la Spes Mentana con il finale che recita 33-50 per gli ospiti (parziali: 6-12; 6-15; 9-9; 12-14). Un bilancio tutto sommato positivo che lascia soddisfatto il tecnico dei giovani sabini. La prossima gara sarà domenica 18 dicembre sul campo dell’Amatori Basket (palla a due alle 17.15).

Le dichiarazioni

Parla così coach Massimiliano Salustri delle due gare giocate fin qui dai suoi: “Contro Fiano Romano abbiamo giocato una buona qualità di pallacanestro -spiega Salustri - la cosa che mi fa più piacere è vedere sei giocatori in doppia cifra, sintomo che abbiamo giocato insieme con il supporto di tutti. Per quanto riguarda la gara contro Mentana, posso dire che nel percorso di crescita dei ragazzi partite come questa sono normali e fisiologiche: la squadra era alla prima in casa con tanta emozione. Abbiamo avuto due piccoli passaggi a vuoto a livello di concentrazione nei due quarti iniziali che ci sono costati il break che ha deciso la gara. Bene gli ultimi 2 parziali giocati con intensità e determinazione. Vanno fatti i complimenti alla Spes Mentana e al suo coach”.

I tabellini delle due gare

Fiano Romano 38 – Asd Sabina City Basket 66

Asd Sabina City:Maccaroni 10, Blasilli 11, Stoica 11, Blanco 10, Scucchia 12, Marcucci 10, Ricci 2, Pugliesi, Cotichella. All. Salustri

Asd Sabina City Basket 33 - Spes Mentana 50

Asd Sabina City: Ogale 4., Marcucci 2, Maccaroni 10, Stoica 8, Blasilli 2, Blanco 1, Ricci. Cotichella, Mendoza, Bianchi 2 Mercuri. All. Salustri