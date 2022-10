Real Sebastiani, primo sorriso. Dell'Agnello: «Bravi e continui, vittoria che ci dà morale»

RIETI - Un soddisfatto Sandro Dell’Agnello si presenta in sala stampa dopo la convincente vittoria del suo Real Sebastiani Rieti: «La prima partita è sempre difficile – spiega Dell’Agnello - è la prima gara che porta i due punti. Secondo me i ragazzi sono stati molto bravi e soprattutto molto continui nell’arco dei quaranta minuti. È stato questo a fare la differenza. Questa è una vittoria che ci dà morale, due punti e fiducia nel lavoro che stiamo facendo». Queste le parole dopo la sirena finale del coach dei reatini. Appuntamento per l’esordio casalingo in campionato domenica prossima contro l’Etrusca San Miniato che ha battuto nella sua gara d’esordio per 69-59 la Vigor Matelica».