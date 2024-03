Real Sebastiani prepara la trasferta a Bologna: aperta prevendita dei biglietti, in vista pullman per i tifosi

RIETI - È cominciata la settimana di Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti. Una gara piena di fascino, storia e anche importanza che con ogni probabilità muoverà tantissimi tifosi reatini. È ufficialmente aperta la prevendita per i biglietti del settore ospiti dedicato agli amarantocelesti, con i tifosi del Rsr che dovranno inviare una mail all’indirizzo info@realsebastianirieti.it per confermare la propria adesione alla gara (i biglietti non sono acquistabili online ma solo tramite la società). Prevista una grande mobilitazione del popolo Real Sebastiani che si muoverà da tutta l’Italia per assistere al big match del PalaDozza. L’entusiasmo è altissimo con gli amarantocelesti ormai matematicamente certi dei playoff e con tante ambizioni verso l’off-season.

Non è stato ancora reso noto se la società metterà a disposizione un pullman per i tifosi che vorranno sostenere la squadra al PalaDozza. I precedenti, anche in questa stagione, lasciano comunque ben sperare: la società amarantoceleste si è infatti già mossa per i propri tifosi in occasione delle Final Four di Supercoppa e per la trasferta di Forlì nella prima gara della fase a orologio.

Data la grande richiesta per la gara di Bologna l’ipotesi pullman si fa sempre più concreta.

Il comunicato e le info sui biglietti

«La Real Sebastiani Rieti comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per il Settore ospiti del PalaDozza per assistere al match di domenica 10 marzo (ore 18:00) tra la Fortitudo Bologna e la RSR.

Tali biglietti non sono acquistabili online, pertanto, la Real Sebastiani farà da tramite per l’acquisto degli stessi. Chi fosse interessato dovrà inviare una mail con il nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo info@realsebastianirieti.it. I biglietti prenotati andranno saldati entro le ore 13:00 di venerdì 8 marzo.

Il costo dei biglietti è di € 10,00 per i primi 50 acquirenti, dopodiché il costo sarà di € 15,00 a biglietto»