Zdravko Okiljevic e il Rsr ancora insieme. Il 2001 felice di restare: «A Rieti mi sento come a casa»

RIETI - Ultima conferma nel roster del Real Sebastiani, Zdravko Okiljevic resterà a Rieti per un’altra stagione. “Oki” avrà la possibilità di crescere ancora di più dopo un campionato che, da under aggregato in corso d’opera, lo ha visto protagonista di buone prestazioni e percentuali interessanti: 39% da 2 e 36% da 3. Il montenegrino del 2001 avrà ancora la maglia numero 33.

Le dichiarazioni

«Sono contentissimo di essere a Rieti anche quest’anno perché mi sono trovato bene con tutta la società fin dal primo giorno - afferma Okiljevic - A Rieti mi sento come a casa mia. La scorsa stagione ci è mancato davvero poco per raggiungere l’obiettivo. Adesso però puntiamo nuovamente a centrarlo e, per questo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei compagni!».