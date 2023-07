Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio della guardia Vittorio Nobile: «Avventura stimolante, c'è ambizione»

RIETI - Il mosaico del Real Sebastiani Rieti aggiunge un altro importante tassello con il roster che, giocatore dopo giocatore, va sempre più delineandosi in vista della prossima stagione di Serie A2.

La società amarantoceleste ha ufficializzato l’arrivo della guardia ex Udine Vittorio Nobile. L’ultimo arrivato alla corte di coach Alessandro Rossi, Vittorio Nobile, è un esterno di 193 cm classe 1995, cresciuto cestisticamente proprio in Friuli debuttando in B con Udine e conquistando la promozione in A2 nel 2016. Un’altra stagione in bianconero prima di tornare in B alla Viola Reggio Calabria e poi ancora il ritorno ad Udine dove resta per quattro anni. Giocatore molto abile nella metà campo difensiva, è stato impiegato nella scorsa stagione per una media di 16 minuti a gara con 3 punti di media.

Le prime parole di Vittorio Nobile

«Ho parlato con il coach – dice Nobile- c’è stata subito intesa sui vari aspetti, sia tecnici che umani. Il coach mi ha fatto un quadro generale sulla Società, della squadra e della città. C’è ambizione e non vedo l’ora di cominciare questa avventura».