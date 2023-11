Real Sebastiani, il rientro di Vittorio Nobile è previsto a marzo

RIETI - Dopo l’infortunio durante la gara del 12 novembre contro Cantù, il Real Sebastiani rende note le condizioni di Vittorio Nobile: il suo rientro è previsto a marzo. Il play-guardia amarantoceleste era uscito nel corso del secondo quarto in barella facendo preoccupare parecchio i tifosi amarantocelesti. Gli esami della scorsa settimana hanno evidenziato uno stato dei legamenti migliore di quanto potesse sembrare vedendo le condizioni del giocatore dopo l’infortunio. Tra due settimane Nobile sarà sottoposto ad una nuova risonanza magnetica nucleare per confermare lo stato generale dei legamenti, in quanto sembrano esserci i presupposti per evitare un’operazione e proseguire verso un recupero conservativo. Se la risonanza magnetica confermerà lo stato dei legamenti, i tempi di recupero saranno di tre mesi.

Il comunicato ufficiale

«La Real Sebastiani Rieti comunica che nella giornata di ieri, lunedì 20 novembre, l’atleta Vittorio Nobile si è sottoposto a visita specialistica presso lo studio del Dott.

Rocchi.

Il Dottore, esaminati tutti gli esami strumentali svolti sul giocatore, ha richiesto di eseguire una nuova RMN fra due settimane per confermare lo stato generale dei legamenti interessati nell’infortunio, che è più positivo di quello che l’infortunio stesso ha lasciato intendere.

Ci sono i presupposti, secondo il Dottore, per procedere ad un recupero conservativo in quanto i legamenti interessati sono nella condizione di poter essere curati secondo ben precise fisioterapie. I tempi di recupero saranno, indicativamente, di tre mesi dal momento in cui la nuova RMN dovesse confermare quanto Rocchi ha già valutato».