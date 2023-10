Il Real Sebastiani festeggia il successo nel derby. Foto. Rossi: «Bravi ad avere pazienza»

RIETI - Dopo la netta affermazione su Latina (90-70 il finale) il coach del Real Sebastiani Rieti, Alessandro Rossi, analizza così la gara vinta conto i pontini, dedicando prima un doveroso pensiero a Samuel Dilas, il ventiquattrenne cestista del Lumezzane (Serie B) morto nel pomeriggio all’ospedale di Brescia.

«Mi pare doveroso dedicare un pensiero a Dilas, la notizia della sua scomparsa arrivata prima della partita mi ha scosso molto – dice il tecnico amarantoceleste – dedico a lui e a tutti i suoi cari il mio pensiero in questo momento.

Parlando della partita invece dico che questa vittoria è frutto del lavoro straordinario della società e dello staff che ci ha assistito in questo tour de force che ci ha visto impegnati con tre partite in una settimana. Abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Bravi ad avere pazienza, non perdere la luce e non smarrirsi nei momenti difficili e siamo così arrivati bene all’ultimo quarto, rispetto a loro che erano un po’ in debito d’ossigeno. La nostra difesa è stata solida e questa è una vittoria molto molto importante. Portare entusiasmo e far riappassionare il pubblico di Rieti è uno dei nostri obiettivi, quando siamo in campo o in panchina si sente e tanto il calore dei tifosi. La strada non sarà semplice, ci saranno incidenti di percorso ma dovremo essere bravi a tornare sul sentiero che abbiamo tracciato. In questa settimana abbiamo affrontato due squadre che avevamo già incontrato in Supercoppa, siamo sicuramente cresciuti, contro Treviglio non abbiamo mai mollato e oggi, nonostante Latina sia migliorata notevolmente, siamo stati ancora più bravi a mantenere un livello alto di gioco per l’arco dei quaranta minuti. Oggi Spanghero ha fatto il capitano, una partita clamorosa. Sottolineo anche la gara di Petrovic, probabilmente la sua migliore, sono molto contento per lui».

Il Real Sebastiani tornerà in campo sabato prossimo nella trasferta piemontese contro la Novipiù Casale Monferrato (palla a due alle 20.30).