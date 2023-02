Il Real Sebastiani tenta il colpo sul parquet dell'imprevedibile Virtus Imola. Dell'Agnello: «Gara insidiosa»

RIETI - Quarta giornata di ritorno per il Real Sebastiani Rieti. La capolista del girone C di Serie B farà visita domani alla Virtus Imola (palla a due alle 18), squadra ostica battuta all’andata dagli amaranto celesti di 3. Rieti vuole senza dubbio proseguire il magico 2023 che sta vivendo e approfittare dello scontro diretto tra Fabriano e Faenza per allungare sulle inseguitrici.

Gli avversari

La Virtus Imola, attualmente in nona posizione, viene da un momento completamente differente da quello che sta vivendo la squadra di coach Sandro Dell’Agnello: striscia aperta di quattro sconfitte consecutive per gli emiliani che ad inizio anno però sono riusciti ad avere la meglio contro Fabriano. Brutto passo falso nella scorsa settimana con la sconfitta di Matelica dove non ha brillato quello che leggendo i numeri dovrebbe essere il punto di riferimento della squadra di coach Regazzi: il bulgaro Mladenov, esterno con ottime doti atletiche come dimostrano i 15 punti e 9.1 rimbalzi (il migliore nel girone). Per lui contro Matelica una prova opaca con appena 4 punti e 0 su 10 dalla lunga distanza. Lui, come in generale tutta la squadra, cerca il riscatto contro Rieti. A completare il quintetto insieme a Mladenov ci sono Galassi, Magagnoli e Carta. Occhio all’apporto dell’ex Npc Claudio Tommasini, di Aglio e Morara. In casa Rsr resta il dubbio sull’infortunato Matrone e la solita incognita legata al turnover.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach della capolista Sandro Dell’Agnello parla così della gara di domani: «La Virtus Imola è una squadra molto organizzata ed estremamente “anormale” – dice il coach - hanno esterni di peso e lunghi un po’ atipici, infatti non dispongono di un 5 vero e proprio . All’andata ci hanno fatto ammattire, sarà una gara diversa dal solito e ci stiamo preparando per questo. Arriviamo a questo impegno mediamente bene, abbiamo qualche acciacco qua e là però sostanzialmente abbiamo svolto una buona settimana di allenamenti. Per confermarsi bisogna acquisire fiducia da tutte queste vittorie che stiamo conquistando, siamo a 10 di fila, rimanendo umili e non cadere nella presunzione. Tutte le gare iniziano da 0 a 0, banale dirlo ma è così ed ogni volta te la devi meritare. In questo ultimo periodo ci siamo riusciti andando a vincere partite tese e complicate. Di questo va dato merito ai giocatori».

Così in campo

Virtus Imola: Mladenov 0, Galassi 1, Carta 3, Tommasini 6, Aglio 7, Morara 11, Magagnoli 12, Sollani 17, Neri 19, Milovanovic 71, Ronca 99. All. Regazzi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e Davide Valletta di Montesilvano (PE)

Le altre gare

Stasera

Sinermatic Ozzano – Andrea Costa Imola

Domenica 12 febbraio

Ristopro Fabriano – Blacks Faenza

Luciana Mosconi Ancona – Use Computer Gross Empoli

Pall. Goldengas Senigallia – Tigers Romagna

Bakery Basket Piacenza – Halley Informatica Matelica

Le Patrie San Miniato – Pallacanestro Fiorenzuola

Riposa: General Contractor Jesi

Classifica

Real Sebastiani Rieti 32

Blacks Faenza 28

Ristopro Fabriano 26

Bakery Basket Piacenza 20

Pallacanestro Fiorenzuola 20

Luciana Mosconi Ancona 20

Sinermatic Ozzano 18

General Contractor Jesi 18

Virtus Imola 16

Pall. Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 14

Le Patrie San Miniato 10

Use Computer Gross Empoli 6

Halley Informatica Matelica 6

Tigers Romagna 4

Pall. Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola e Tigers Romagna con una gara in meno