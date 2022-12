Real Sebastiani, successo per il triangolare U13 con Virtus Bologna e Olimpia Roma

RIETI - Un bel weekend all’insegna dello sport e del divertimento si è svolto a Casa Real il 10 e l’11 dicembre. Il Real Sebastiani Rieti con la sua formazione dell’U13 ha ospitato per un torneo triangolare i pari età dell’Olimpia Roma e della Virtus Bologna.

Una bellissima iniziativa quella che ha visto le famiglie dei giovanissimi atleti amaranto celesti ospitare i ragazzi della Virtus Bologna presso le loro abitazioni, iniziativa che i bolognesi hanno intenzione di replicare a ruoli invertiti durante la stagione in corso. Passando al campo, il torneo è stato vinto dalle Vu Nere, vittoriose contro l’Olimpia Roma per 84-75 e contro i ragazzi di coach Roberto Peron per 66-43.

