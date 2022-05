Il Real Sebastiani centra il bis: tutto facile contro la Viola Reggio Calabria battuta 91-49. Foto

RIETI - Non sembra nemmeno una gara di playoff, Reggio Calabria resta in albergo e il Real Sebastiani domina di nuovo, ma stavolta il passivo è pesante, 91-49 il finale. Gli uomini indirizzano così la serie, volando sul 2-0 e venerdì si vola in Calabria. Ndoja chiude la gara prima dell'intervallo, è il migliore tra le fila dei suoi con 19 punti.

La gara

Avvio contratto dei reatini, Loschi inizia male al tiro, Reggio invece regge l’urto e la prima parte del match è piuttosto equilibrata. A spezzare gli equilibri ci pensa Loschi, tripla e pallone recuperato a metà campo, al termine del primo quarto il Rsr guida 16-12. Cambio di passo nel secondo quarto e i padroni di casa prendono il largo: crescono Okiljevic e Piccin, Contento firma il +17, mentre continua a faticare Maganza. Con due triple di Ndoja e le giocate di Stanic, aumenta così il passivo, Rsr avanti al termine del primo tempo 43-19. Serata di grazia per Ndoja, infila altre due triple, Reggio completamente sconnessa resta invece negli spogliatoi. I padroni di casa continuano a colpire dalla lunga distanza, l’ala italoalbanese e Loschi portano il Rsr sul +29 e alla penultima sirena guidano 63-37. Reggio Calabria spegne la luce, il Rsr deve così soltanto gestire. Finelli ruota tutti i suoi effettivi, Ghersetti e Piccin chiudono definitivamente i giochi. Gara 2 è senza storia, il Rsr trionfa 91-49.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 9 (1/2, 2/3), Loschi 10 (2/5, 2/10), Contento 14 (3/7, 2/7), Ndoja 19 (2/3, 5/7), Piazza 6 (3/3 da 2), Ghersetti 11 (4/7, 1/3), Maganza 8 (4/6, da 2), Piccin 7 (2/5, 1/2), Okiljevic 7 (1/2, 1/2), Dieng ne. All. Finelli.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Balic 4 (2/7, 0/4), Duranti 5 (2/6, 0/2), Fall 13 (5/10, 0/1), Ingrosso 9 (1/2, 2/4), Gaetano 9 (3/4, 0/1), Kekovic 7 (1/4, 1/2), Barrile (1/0, 0/1), Besozzi (0/1, 0/1), Valente 2 (1/1 da 2), Lazzari (0/1 da 2). All. Bolignano.

Arbitri: Zaniboni (Bo) e Farneti (Ca).

Note. Tiri da 3: Real 14/34, Reggio Calabria 3/16. Tiri liberi: Real 5/6, Reggio Calabria 10/16. 5 falli: nessuno.