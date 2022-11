Terza sconfitta consecutiva per l’U20 Gold del Real Sebastiani: «Speriamo passi in fretta questo periodaccio»

RIETI - Terza sconfitta consecutiva per l’U20 Gold del Real Sebastiani Rieti. Nella serata di lunedì i ragazzi allenati da coach Mauro Angelucci sono usciti sconfitti dalla trasferta contro la Cestistica Civitavecchia per 72-60 (Parziali: 13-15; 20-11; 26-19; 13-15).

La gara

Il Rsr parte bene e in avvio di gara firma un parziale di 7-0 per aprire le marcature, chiudendo il primo quarto in vantaggio. La partita cambia direzione nel secondo parziale, quando i padroni di casa reagiscono al vantaggio iniziale dei reatini e ribaltano la gara. Al rientro dall’intervallo lungo Civitavecchia chiude la gara andando sul più 14 e amministrando nell’ultimo periodo. Nota positiva per gli amaranto celesti il rientro di Frattoni, non ancora al top della forma ma comunque in grado di mettere 22 punti a referto. Ad inizio gara il leggero infortunio di Pavicevic che ha costretto i reatini a rotazioni più ridotte nel finale di gara. Proverà a riscattarsi il Real lunedì prossimo, quando in occasione della quarta giornata ospiterà Fonte Roma sul parquet di Casa Real (palla a due alle 20.45).

Le dichiarazioni post gara

Parla così coach Mauro Angelucci al termine della gara: «Buona in generale la prestazione della squadra. Affrontavamo Civitavecchia che ha avuto la nostra stessa partenza in campionato. Nel primo quarto siamo andati avanti nel punteggio ma poi, complice il leggero infortunio occorso a Pavicevic, abbiamo subito il ritorno di Civitavecchia. Nota positiva di questo match, il parziale rientro di Frattoni che dopo un mese di stop ha ripreso a giocare ed ha impattato subito con 22 punti, pur non essendo al meglio. La prova di stasera ci fa ben sperare per il futuro, sperando di uscire da questo periodo di infortuni e sfortune varie e continuando a lavorare in palestra».

I tabellini

Real Sebastiani Rieti: Nuhanovic 14, Leonetti 7, Pavicevic 3, Canestrari 5, Minestrini, Frattoni 22, Mandrelli, Pettine, Bidarra, Martelli 9. Coach: Mauro Angelucci.