Real Sebastiani, all'U20 Gold non riesce l'impresa di battere la capolista: «La più bella partita della stagione»

RIETI - Non riesce l’U20 Gold del Real Sebastiani Rieti nell’impresa di battere la capolista Colleferro. Nel match disputato ieri a Casa Real, gli ospiti si sono imposti col punteggio finale di 82-107 (parziali: 24-26; 18-23; 21-37; 19-21). Reatini che restano in partita fino al terzo quarto, quando Colleferro piazza il parziale decisivo con 37 punti segnati in soli dieci minuti. Non bastano un Frattoni stellare (40 punti) e un ottimo Pavicevic (24 punti). La compagine reatina chiude così il girone d’andata con 2 punti in classifica, frutto di un solo successo in nove giornate. Classifica che non sorride al Rsr ma viziata sicuramente dal periodo no di dicembre caratterizzato dai molti infortuni. Il Real Sebastiani tornerà in campo per la prima giornata di ritorno contro l’Elite Basket Roma martedì 24 gennaio, sempre sul parquet di Casa Real (palla a due alle 20.45) per provare ad invertire la rotta.

Le dichiarazioni post gara

Parla così il coach Mauro Angelucci, guardando comunque gli aspetti positivi emersi dal match: «Nonostante la sconfitta abbiamo disputato sicuramente la più bella partita della stagione, considerando anche che affrontavamo la prima della classe».

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Pallacanestro Colleferro 82-107

Real Sebastiani Rieti: Nuhanovic 6, Leonetti 7, Pavicevic 24, Minestrini, Iacuitto 3, Martelli 2, Frattoni 40, Bidarra, Mattozza, Mandrelli, Pettine. All. Mauro Angelucci.