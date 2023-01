Real Sebastiani, sconfitta in casa l'U17 Silver. Morandi: «In crescita, ma nulla potuto contro la capolista»

RIETI - Sconfitta l’U17 Silver del Real Sebastiani Rieti che al rientro dalla pausa natalizia deve arrendersi contro la Libertas Roma. Hanno la meglio i romani che vincono 56-73 (parziali: 15-24; 15-21; 9-20; 17-8) e consolidano il loro primato in classifica. Per i reatini allenati da coach Vittorio Morandi si tratta della seconda sconfitta in campionato, il che vuol dire restare ancora al terzo posto con 8 punti. Gara subito chiusa dagli ospiti che vanno all’intervallo lungo in vantaggio di 15 lunghezze per poi allungare ulteriormente nel terzo periodo. Il Rsr tornerà in campo sabato pomeriggio, sempre sul parquet di Casa Real, per la sfida contro la Liceum Basketball (palla a due alle 15), squadra al momento terza a pari merito con gli amaranto celesti.

Le dichiarazioni

Coach Vittorio Morandi commenta così il match: «Una gara che già alla vigilia era proibitiva. Affrontavamo la prima in classifica che si trova tutt’ora a punteggio pieno. La nostra però è stata un partita ben giocata in cui abbiamo pagato le diverse disattenzioni e le basse percentuali ai liberi. Nel complesso però ho notato una squadra in crescita ed un buon gioco collettivo».

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti – Libertas Roma 56-73

Real Sebastiani Rieti: Mariantoni S.E., Mandrelli 5, D’Elia, Casadei, Mariantoni 4, Mattozza 20, Pettine 2, Trematerra 2, Dentico, Bidarra 11, Minestrini 4, Putignani. All. Vittorio Morandi