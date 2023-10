Ottimo esordio per l’U15 Eccellenza del Real Sebastiani: Dbs ko 57-91. Peron: «Bravi tutti»

RIETI - Ottimo esordio in campionato per i ragazzi dell’U15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti. La squadra di coach Roberto Peron ieri ha battuto in trasferta la Dbs Roma con un netto 57-91 (parziali: 10-31; 13-27; 17-20; 17-13). Gara sempre nelle mani degli amarantocelesti che grazie al più 21 di fine primo quarto mettono da subito un’ipoteca sul primo successo stagionale. Doppia cifra per quattro ragazzi reatini: 20 punti a testa per Papale e Mocci, 15 per Munalli e 10 per Cicchetti. Una dimostrazione di forza che può dare fiducia ai ragazzi di coach Peron. Sabato prossimo la compagine reatina ospiterà a Casa Real l’Alfa Omega in occasione della seconda giornata di campionato.

Le dichiarazioni post-gara

Parla così del match il coach Roberto Peron che sottolinea le insidie che una gara del genere poteva nascondere: «Una di quelle partite che non dovrebbe darti problemi, ma poi in fondo sai che te ne darà.

Appena arrivati abbiamo visto il campo con tutte le sue problematiche, uno dei canestri non si vedeva bene ed è stato proprio quello che abbiamo attaccato nel secondo tempo. Siamo stati bravi a non perdere la testa e a tenere botta anche quando loro sono diventati molto precisi nei tiri da fuori: bravi tutti».

Tabellino

Dbs Roma – Real Sebastiani Rieti 57-91

Parziali: 10-31; 13-27; 17-20; 17-13

Real Sebastiani Rieti: Papale 20, Landolina 4, Cicchetti 10, Munalli 15, D’Ascenzi 5, Paris 4, Palenga 9, Bellini 4, Mocci 20, Festuccia, Petrolini. Coach: Roberto Peron.