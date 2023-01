Real Sebastiani, l'U15 Eccellenza conquista i primi due punti del 2023. Peron: «Battuto anche il freddo»

RIETI - Conquista i primi due punti del nuovo anno l’U15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti. I ragazzi di coach Peron hanno battuto ieri l’Elite Basket Roma in trasferta per 46-61 (parziali: 12-16; 17-18; 1-12; 16-15) piazzandosi così dopo dieci giornate il terzo posto in campionato con 14 punti, a pari merito con Città Futura e Basket Roma. La gara di ieri è stata molto equilibrata ad eccezione del terzo periodo di gioco, quando gli amaranto celesti hanno piazzato il decisivo parziale di 1-12 che gli ha permesso di allungare sui romani. Bonacci e Canacci combinano per 36 punti. Il prossimo impegno del Real Sebastiani sarà domenica mattina sul campo di San Paolo Ostiense (palla a due alle 11.45).

Le dichiarazioni

Il commento di coach Peron dopo la gara vinta dai suoi ragazzi: “Era una partita insidiosa ed il freddo di oggi non ha aiutato. Siamo però riusciti a fare una prestazione buona con un Bonanni Super. Il resto l’ha fatto l’esperienza ed una buona tattica che ci hanno concesso di portare a casa la vittoria”.

Il tabellino

Elite Basket Roma – Real Sebastiani Rieti 46-61 (Parziali: 12-16; 17-18; 1-12; 16-15)

Real Sebastiani Rieti: Canacci 19, Iacoboni, Principi, Bonanni 17, Papale 8, De Zuane, Mostarda 7, Orsini, Cicchetti 4, Caiazza, Mocci, Munalli 6. All. Roberto Peron