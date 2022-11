Rsr U15 Eccellenza torna al successo, Stelle Marine ko 85-69. «Gara giocata a corrente alternata»

RIETI - Dopo la sconfitta arrivata con il Città Futura, l’U15 della Real Sebastiani Rieti torna alla vittoria battendo, tra le mura amiche di Casa Real, per 85-69 le Stelle Marine. I ragazzi allenati da coach Peron, oggi assente per Covid, mantengono così, pur avendo una partita in meno da recuperare, la scia della Stella Azzurra prima in classifica, salendo a quota 10 punti.

Le dichiarazioni

Al termine dei 40′ di gioco è l’assistant coach Raffaello Principi a commentare la gara: “Gara giocata a corrente alternata, abbiamo alternato momenti molto positivi ad altri meno. L’attenzione è mancata principalmente in difesa contro una squadra che non avrebbe dovuto darci tutti questi grattacapi. I ragazzi poi si sono ripresi, hanno messo grinta e nel finale siamo riusciti a prevalere. Continuiamo con il nostro percorso di crescita, dobbiamo capire da queste situazioni che quando abbassiamo l’attenzione poi andiamo troppo in sofferenza. Sono sicuro però che riusciremo ad aggiustare questo aspetto”.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI vs STELLE MARINE 85-69 (Parziali: 25-11; 18-20; 22-17; 20-21)

Real Sebastiani Rieti: Canacci 21, Iacoboni 8, Principi 4, Bonanni 2, Massimiliani 3, Papale 9, De Zuane 3, Mostarda 4, Caiazza 2, Leonardi 12, Mocci 8, Munalli 9. Coach: Roberto Peron