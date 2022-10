Real Sebastiani, l'U15 infila il tris e resta a punteggio pieno. Peron: «Male l'approccio, bene la reazione»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti U15 batte 74-42 l’Esquilino Basket e vola a quota 6 punti in classifica dopo 3 vittorie in altrettante partite giocate.

Il commento del coach Peron

Al termine del match coach Peron analizza i 40′ di gioco: «L’approccio alla partita è stato molle e non all’altezza dei nostri standard. A fronte di questo però siamo stati bravi a non farci prendere dal nervosismo ed a ritrovare energia, coraggio e voglia di vincere. A fine secondo quarto siamo tornati avanti ma la nostra ingenuità ci ha condotto a voler recuperare subito palla, abbiamo commesso molti falli e di conseguenza concesso molti tiri liberi. Il secondo tempo è stato tutto un’altra storia, siamo rientrati bene e con intensità, abbiamo preso il largo, e questo ci ha permesso di far giocare tutti, la cosa migliore in una squadra come la nostra, che non ha grandi stelle, ma dove è il gruppo il vero top player».