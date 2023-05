L’U15 Eccellenza del Real Sebastiani ha conquistato il pass per le finali nazionali di Pescara

RIETI - L’U15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti ha conquistato il pass per le Finali Nazionali di categoria. Questo è il verdetto della fase interzona, disputata nel fine settimana a Tolentino. I giovani allenati da coach Roberto Peron in tre giorni hanno dovuto affrontare nel proprio raggruppamento squadre quotate e blasonate, come la Virtus Bologna, la Reyer Venezia e Legnano. Dopo le vittorie di misura contro Venezia (59-58) e Legnano (60-57) il Real Sebastiani è caduto nell’ultima gara contro la Virtus Bologna per 57-91 ma in virtù dei risultati maturati nel girone, soprattutto la vittoria di Venezia contro Legnano, la compagine reatina ha potuto comunque festeggiare l’approdo alla fase più prestigiosa del campionato.

La squadra amarantoceleste riesce dunque in qualcosa di straordinario, un risultato sicuramente storico e di rilievo per tutto il basket giovanile reatino. Coach Peron e i suoi ragazzi saranno impegnati per l’ultimo e prestigiosissimo atto del campionato dal 29 maggio al 4 giugno a Pescara.