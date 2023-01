Real Sebastiani, doppio successo per U15 Eccellenza e U13 Elite: «Vittorie importanti»

RIETI - Bilancio positivo per le selezioni giovanili del Real Sebastiani Rieti con l’U13 Elite e l’U15 Eccellenza che battono rispettivamente i pari età dell’Smg Latina e San Paolo Ostiense. Per entrambe le squadre si tratta della seconda vittoria consecutiva in campionato.

U13 Elite

I ragazzi dell’U13 Elite, dopo aver ottenuto settimana scorsa il primo successo in campionato, si sono ripetuti contro l’Smg Latina, conquistando i due punti dopo una gara equilibratissima. 51-48 (parziali: 14-15; 10-17; 16-6; 11-10) il finale del match giocato sul parquet di Casa Real con i reatini che reagiscono bene allo svantaggio iniziale ribaltando il match nel terzo quarto grazie ad un parziale di 16-6. I ragazzi di coach Roberto Peron torneranno in campo venerdì sera sul campo dell’Hsc Roma (palla a due alle 18.15) per l’ottava giornata di campionato.

Le dichiarazioni post gara

Questo il commento di coach Roberto Peron: «Una bella vittoria arrivata in un momento in cui siamo molto sfortunati tra infortuni e influenze di stagione. Questo successo ci da fiducia e consapevolezza che possiamo far bene nonostante le assenze».

Tabellino

Real Sebastiani Rieti – Smg Latina 51-48

Real Sebastiani Rieti: De Santis 8, Giardinieri 8, Santarelli 2, Andreola 6, Sulpizi 3, Marignetti, Ratini 2, Fausti 19, Attanasio 3, Cianchini, Strinati, Pezzotti. All. Roberto Peron.

U15 Eccellenza

Secondo referto rosa consecutivo anche per l’U15 Eccellenza che batte in trasferta San Paolo Ostiense 56-63 (parziali: 13-18; 7-14; 16-10; 20-21). I giovani amaranto celesti si portano subito avanti andando all’intervallo lungo sopra di 12 lunghezze. Un parziale dei padroni di casa nel terzo periodo riapre il match ma il Rsr riesce a resistere ai tentativi di rimonta e porta a casa altri due punti che vogliono dire terzo posto in classifica a pari merito con Città Futura. Sabato 21 gennaio il Real tornerà in campo per la prima giornata del girone di ritorno al PalaMalè contro la Stella Azzurra Viterbo 8palla a due alle 16).

Le dichiarazioni post gara

Il tecnico Roberto Peron parla così della gara vinta dai suoi: «Che non sarebbe stato facile lo sapevamo. Ho parlato molto con i ragazzi e li ho messi in guardia sulla difficoltà di questa gara. Il campo della San Paolo Ostiense, storicamente, è sempre stato difficile, ed oggi non è stato da meno. Abbiamo portato comunque la vittoria a casa e questo è l’importante».

Tabellini

San Paolo Ostiense – Real Sebastiani Rieti 56-63

Real Sebastiani Rieti: Canacci 12, Principi, Massimiliani 4, Papale 18, Mostarda 8, Orsini, Cicchetti 4, Mocci 6, Caiazza, Munalli 5, Bonanni 6. All. Roberto Peron