U15 Eccellenza, Real Sebastiani batte Stella Azzurra Viterbo 107-65. Peron: «Bene, ma c'è tanto da lavorare»

RIETI - Vittoria molto larga per l’Under 15 Eccellenza della Real Sebastiani Rieti nella prima giornata di campionato. I ragazzi di coach Roberto Peron si sono imposti per 107 a 65 (parziali: 30-14; 31-19; 17-18; 29-14) contro la Stella Azzurra Viterbo. Prossimo appuntamento per gli amarantocelesti classe 2008 e 2009 fissato per sabato prossimo quando in trasferta affronteranno la Smg Basket School.

Il coach Peron

E’ proprio coach Peron a commentare la vittoria dei suoi ragazzi in questa prima giornata: «Buona partita, i presupposti c’erano ed i ragazzi si allenano bene. C’è ancora tanto da lavorare, rimboccarsi le maniche e guardare avanti anche con la consapevolezza che in questo campionato non saranno tutte partite così. Abbiamo giocato bene per lunghi tratti con un piccolo calo nel terzo quarto a cui abbiamo rimediato negli ultimi 10 di gioco. Primo match per Bonanni che per noi può essere un ragazzo futuribile e che ha fatto molte cose importanti in questa gara».

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Canacci 32, Iacoboni 17, Principi 2, Bonanni 5, Massimiliani 8, Papale 9, De Zuane 8, Mostarda 8, Orsini 8, Cicchetti 6, Caiazza 2, Mocci 4. Coach: Roberto Peron.