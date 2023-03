L’U15 del Rsr approda al raggruppamento Interzona, anticamera delle finali nazionali di categoria

RIETI - L’Under 15 del Real Sebastiani Rieti raggiunge uno storico risultato approdando matematicamente al raggruppamento Interzona, anticamera delle finali nazionali di categoria. È un grande risultato quello raggiunto dall’U15 del Real Sebastiani con la vittoria per 70-74 (Parziali: 21-22; 14-12; 16-20; 19-20) contro il Basket Roma. Gli amarantocelesti con questo successo si sono aggiudicati la qualificazione aritmetica ai raggruppamenti interregionali che si terranno al termine della stagione regolare. I giovani del Real Sebastiani avranno ora due giornate per cercare di migliorare il proprio piazzamento e di conseguenza avere poi un raggruppamento più abbordabile. Dovranno giocare a Roma contro la capolista Stella Azzurra e in casa contro San Paolo Ostiense. Tre i giocatori in doppia cifra nel match decisivo contro il Basket Roma:top scorer Mocci con 19 punti, poi Papale con 16 e Canacci con 12.

Le dichiarazioni

Il commento di coach Roberto Peron a fine gara: “Abbiamo mostrato grande intensità mentale – spiega Peron - oggi eravamo una squadra che potremmo definire come “concentrazione allo stato puro”. Siamo stati molto bravi, i ragazzi hanno seguito le mie indicazioni tenendo botta alla sfuriata iniziale del Basket Roma. Noi siamo stati troppo solidi per loro. Molto bravi!”

Il tabellino

Basket Roma – Real Sebastiani Rieti 70-74 (Parziali: 21-22; 14-12; 16-20; 19-20)

Real Sebastiani Rieti: Canacci 12, Iacoboni, Principi, Bonanni 6, Massimiliani 1, Papale 16, De Zuane, Cicchetti 6, Leonardi 9, Mocci 19, Munalli 5, Caiazza. All. Roberto Peron