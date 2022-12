Real Sebastiani, l'U14 Elite fa cinquina. «Avanti così, lavoriamo per migliorare soprattutto la fase difensiva»

RIETI - Fa 5 su 5 l’U14 Elite del Real Sebastiani Rieti che chiude il 2022 con il largo successo in casa dell’Smg Latina. 45-85 (parziali: 9-14; 9-28; 11-17; 16-26) il finale dopo una gara dominata in lungo e in largo dai ragazzi di coach Sergio Vio, trascinati da uno straripante Papale (30 punti), da Mocci (23) e da Munalli (15). Quinta vittoria su altrettante gare e testa della classifica in solitaria a più due sull'Alfa Omega per i reatini che torneranno in campo domenica 8 gennaio a Casa Real per il match contro il Basket Roma (palla a due alle 11).

Le dichiarazioni

Commenta così il successo degli amaranto celesti il vice allenagore Giuseppini: «Siamo soddisfatti per il risultato. Stiamo continuando a lavorare per migliorare il nostro gioco, soprattutto in fase difensiva».

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Munalli 15, Mocci 23, Angelucci 4, Paris 4, Focaroli, Festuccia 2, Papale 30, Petrollini 7, Palenga, Pifani. All. Sergio Vio